Пилот Ferrari выиграл Гран-при США Формулы-1

Пилот Ferrari Кими Райкконен выиграл 17-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Финский гонщик провел блестящую гонку и финишировал первым на автодроме в Остине (США)
Главной интригой было досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона. Перед американским Гран-при Льюиса отделяло 67 очков от ближайшего соперника - лидера Ferrari Себастьяна Феттеля. Чтобы стать недосягаемым для немца, Хэмилтону необходимо было б набирать на 8 очков больше конкурента, что он сделать не смог.
Formula 1 Amerika Gran Prix Start— Ömer Lütfü Gözsüz (@omerlutfugozsuz) 21 октября 2018 г.
Kimi sevindirdi, Vettel üzdü!
# pic.twitter.com/Wc1jT7ZmMq
Стартовав вторым, Райкконен уже в первом повороте захватил лидерство и добыл первую в сезоне для себя победу. Вторым финишировал Макс Ферстаппен (Red Bull), третье место у Хэмилтона.
Феттель уже на старте устроил столкновение с Риккардо, откатившись в конец пелотона. Себ смело атаковал Дэна, соприкоснулся с ним колёсами и отправился в разворот. Все оставшееся время итальянский немец пытался прорваться в первую тройку, но финишировал лишь четвертым.
Гран-при США
Гран-при США
Гран-при США
Результаты гонки
ПилотКомандаВремяСкоростьПит
1. К.РайкконенFerrari1:34.18.643196.2051
2. М.ФерстаппенRed Bull+1.281196.1611
3. Л.ХэмилтонMercedes+2.342196.1242
4. С.ФеттельFerrari+18.222195.5751
5. В.БоттасMercedes+24.744195.3511
6. Н.ХюлкенбергRenault+87.210193.2271
7. К.СайнсRenault+94.994192.9661
Э.ОконRacing Point+99.288192.8221
К.МагнуссенHaas+100.657192.7761
8. C.ПересRacing Point+101.080192.7621
9. Б.ХартлиToro Rosso+1 круг191.6361
10. М.ЭриксонSauber+1 круг191.5931
11. С.ВандорнMcLaren+1 круг191.5462
12. П.ГаслиToro Rosso+1 круг190.7702
13. С.СироткинWilliams+1 круг190.3602
14. Л.СтроллWilliams+ 2 круг188.4633
* Эстебан Окон и Кевин Магнуссен дисквалифицированы
Лучший круг: Л.Хэмилтон (Mercedes) - 1:37.392 (40 круг, 203,783 км/ч).
Причины сходов
ПилотКомандаКругПричина
Ф.АлонсоMcLaren1авария
Р.ГрожанHaas2авария
Д.РиккардоRed Bull Racing8электрика
Ш.ЛеклерSauber31мех.проблемы
Положение в чемпионате : Личный зачет
ПилотСтранаКомандаОчки
=1. Л.Хэмилтон
Mercedes AMG Petronas Motorsport346
=2. С.Феттель
Scuderia Ferrari276
3. К.Райкконен
Scuderia Ferrari221
4. В.Боттас
Mercedes AMG Petronas Motorsport217
=5. М.Ферстаппен
Aston Martin Red Bull Racing191
=6. Д.Риккардо
Aston Martin Red Bull Racing146
7. Н.Хюлкенберг
Renault Sport Formula 1 Team61
=8.C.Перес
Racing Point Force India57
9. К.Магнуссен
Haas F1 Team53
=10. Ф.Алонсо
McLaren F1 Team50
=11. Э.Окон
Racing Point Force India49
=12. К.Сайнс
Renault Sport Formula 1 Team45
=13. Р.Грожан
Haas F1 Team31
=14. П.Гасли
Red Bull Toro Rosso Honda28
=15. Ш.Леклер
Alfa Romeo Sauber F1 Team21
=16. С.Вандорн
McLaren F1 Team8
17. М.Эриксон
Alfa Romeo Sauber F1 Team7
18. Л.Стролл
Williams Martini Racing6
=19. Б.Хартли
Red Bull Toro Rosso Honda4
=20. С.Сироткин
Williams Martini Racing1
Положение в чемпионате : Кубок конструкторов
КомандаМоторОчки
=1. Mercedes AMG Petronas MotorsportMercedes563
=2. Scuderia FerrariFerrari497
=3. Aston Martin Red Bull RacingRenault337
=4. Renault Sport Formula 1 TeamRenault106
=5. Haas F1 TeamFerrari84
=6. McLaren F1 TeamRenault58
=7. Racing Point Force IndiaMercedes47
=8. Red Bull Toro Rosso HondaHonda32
=9. Alfa Romeo Sauber F1 TeamFerrari28
=10. Williams Martini RacingMercedes7
дкSahara Force India F1 TeamMercedes59
Как сообщал OBOZREVATEL, Феттель устроил столкновение на Гран-при Японии.