Пилот Ferrari выиграл Гран-при США Формулы-1

Пилот Ferrari Кими Райкконен выиграл 17-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Финский гонщик провел блестящую гонку и финишировал первым на автодроме в Остине (США)

Главной интригой было досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона. Перед американским Гран-при Льюиса отделяло 67 очков от ближайшего соперника - лидера Ferrari Себастьяна Феттеля. Чтобы стать недосягаемым для немца, Хэмилтону необходимо было б набирать на 8 очков больше конкурента, что он сделать не смог.

Formula 1 Amerika Gran Prix Start



Kimi sevindirdi, Vettel üzdü!

# pic.twitter.com/Wc1jT7ZmMq — Ömer Lütfü Gözsüz (@omerlutfugozsuz) 21 октября 2018 г.

Стартовав вторым, Райкконен уже в первом повороте захватил лидерство и добыл первую в сезоне для себя победу. Вторым финишировал Макс Ферстаппен (Red Bull), третье место у Хэмилтона.

Феттель уже на старте устроил столкновение с Риккардо, откатившись в конец пелотона. Себ смело атаковал Дэна, соприкоснулся с ним колёсами и отправился в разворот. Все оставшееся время итальянский немец пытался прорваться в первую тройку, но финишировал лишь четвертым.

Гран-при США

Гран-при США

Гран-при США

Результаты гонки

ПилотКомандаВремяСкоростьПит

1. К.РайкконенFerrari1:34.18.643196.2051

2. М.ФерстаппенRed Bull+1.281196.1611

3. Л.ХэмилтонMercedes+2.342196.1242

4. С.ФеттельFerrari+18.222195.5751

5. В.БоттасMercedes+24.744195.3511

6. Н.ХюлкенбергRenault+87.210193.2271

7. К.СайнсRenault+94.994192.9661

Э.ОконRacing Point+99.288192.8221

К.МагнуссенHaas+100.657192.7761

8. C.ПересRacing Point+101.080192.7621

9. Б.ХартлиToro Rosso+1 круг191.6361

10. М.ЭриксонSauber+1 круг191.5931

11. С.ВандорнMcLaren+1 круг191.5462

12. П.ГаслиToro Rosso+1 круг190.7702

13. С.СироткинWilliams+1 круг190.3602

14. Л.СтроллWilliams+ 2 круг188.4633

* Эстебан Окон и Кевин Магнуссен дисквалифицированы

Лучший круг: Л.Хэмилтон (Mercedes) - 1:37.392 (40 круг, 203,783 км/ч).

Причины сходов

ПилотКомандаКругПричина

Ф.АлонсоMcLaren1авария

Р.ГрожанHaas2авария

Д.РиккардоRed Bull Racing8электрика

Ш.ЛеклерSauber31мех.проблемы

Положение в чемпионате : Личный зачет

ПилотСтранаКомандаОчки

=1. Л.Хэмилтон

Mercedes AMG Petronas Motorsport346

=2. С.Феттель

Scuderia Ferrari276

3. К.Райкконен

Scuderia Ferrari221

4. В.Боттас

Mercedes AMG Petronas Motorsport217

=5. М.Ферстаппен

Aston Martin Red Bull Racing191

=6. Д.Риккардо

Aston Martin Red Bull Racing146

7. Н.Хюлкенберг

Renault Sport Formula 1 Team61

=8.C.Перес

Racing Point Force India57

9. К.Магнуссен

Haas F1 Team53

=10. Ф.Алонсо

McLaren F1 Team50

=11. Э.Окон

Racing Point Force India49

=12. К.Сайнс

Renault Sport Formula 1 Team45

=13. Р.Грожан

Haas F1 Team31

=14. П.Гасли

Red Bull Toro Rosso Honda28

=15. Ш.Леклер

Alfa Romeo Sauber F1 Team21

=16. С.Вандорн

McLaren F1 Team8

17. М.Эриксон

Alfa Romeo Sauber F1 Team7

18. Л.Стролл

Williams Martini Racing6

=19. Б.Хартли

Red Bull Toro Rosso Honda4

=20. С.Сироткин

Williams Martini Racing1

Положение в чемпионате : Кубок конструкторов

КомандаМоторОчки

=1. Mercedes AMG Petronas MotorsportMercedes563

=2. Scuderia FerrariFerrari497

=3. Aston Martin Red Bull RacingRenault337

=4. Renault Sport Formula 1 TeamRenault106

=5. Haas F1 TeamFerrari84

=6. McLaren F1 TeamRenault58

=7. Racing Point Force IndiaMercedes47

=8. Red Bull Toro Rosso HondaHonda32

=9. Alfa Romeo Sauber F1 TeamFerrari28

=10. Williams Martini RacingMercedes7

дкSahara Force India F1 TeamMercedes59

Как сообщал OBOZREVATEL, Феттель устроил столкновение на Гран-при Японии.