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27 октября • обновлено в 23:12
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Формула-1: Ferrari опозорились на Гран-при Мексики

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В Мехико завершился восемнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Мексики. Гонку, которая прошла на автодроме имени братьев Родригес, выиграл Льюис Хэмилтон.

Несмотря на то, что в квалификации Ferrari полностью переиграли конкурентов и стартовали с первой линии стартового поля, в гонке итальянская команда перемудрила с тактикой, что стоило ей победы.

Командный мостик Ferrari решил зазвать своих пилотов на лишний пит-стоп и из-за этого Шарль Леклер, выигравший старт и ехавший первым, в итоге закончил сражение на 4-й строчке. Себастьян Феттель сохранил вторую позицию. Третье место у Валттери Боттаса из Mercedes.

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Как сообщал OBOZREVATEL, семнадцатый этап Формулы-1 прошел в Японии 13 октября. Гран-при состоялся на знаменитой трассе в Судзуке и завершился победой Валтери Боттаса из Mercedes.

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Место
Мексика Мехико
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