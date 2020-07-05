В Формуле-1 состоялась первая гонка сезона после карантина

Максим Богданов Формула-1 18:01, 5.07.2020 Обновлено: 18:09, 5.07.2020

На автодроме Red Bull Ring в Шпилберге состоялся 1-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

После вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса, самый дорогой вид спорта стартовал в новом сезоне победой пилота Mercedes Валттери Боттаса. Фин лидировал в течение всего сражения и заслуженно приехал на подиум первым.

Стартовавший вторым Макс Ферстаппен из Red Bull не смог финишировать, сойдя на 11-м круге из-за проблем с тормозами.

Лидер Mercedes Льюис Хэмилтон, оштрафованный накануне на 3 позиции за игнорирование желтых флагов на квалификации, смог прорваться на вторую строчку. Британец уверенно шел вторым, когда за несколько кругов до финиша выбил с трассы Александра Албона из Red Bull, получив штраф в 5 секунд.

В итоге "серебро" завоевал Шарль Леклер из Ferrari, Третье место у Ландо Норриса из McLarena.

Следующий этап пройдет через неделю на этом же автодроме, но будет называться Гран-при Штирии в честь 70-летия Формулы-1.

Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Гран-при Австрии-2019 сенсационно выиграл пилот местной команды Макс Ферстаппен.

Напомним, что итальянская команда Формулы-1 Ferrari объявила о подписании соглашения с испанским гонщиком McLaren Карлосом Сайнсом, который в сезоне 2021 года заменит четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Комментировать
Спорт Формула-1

Смотрите также

В сети провели параллель между "обнулением" Путина и судьбой Гитлера: показательное фото

Подробности о семейной паре, которая защитила свой дом в США от протестующих

В Грецию не пустили туристов из Киева: они ночевали в изоляторе без еды и воды

Парад планет 4 июля 2020 года: чем опасен, когда и где смотреть

Зеленскому на Одесщине помогли "специально обученные люди". Фото курьеза