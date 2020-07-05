В Формуле-1 состоялась первая гонка сезона после карантина

На автодроме Red Bull Ring в Шпилберге состоялся 1-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

После вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса, самый дорогой вид спорта стартовал в новом сезоне победой пилота Mercedes Валттери Боттаса. Фин лидировал в течение всего сражения и заслуженно приехал на подиум первым.

Стартовавший вторым Макс Ферстаппен из Red Bull не смог финишировать, сойдя на 11-м круге из-за проблем с тормозами.

Лидер Mercedes Льюис Хэмилтон, оштрафованный накануне на 3 позиции за игнорирование желтых флагов на квалификации, смог прорваться на вторую строчку. Британец уверенно шел вторым, когда за несколько кругов до финиша выбил с трассы Александра Албона из Red Bull, получив штраф в 5 секунд.

В итоге "серебро" завоевал Шарль Леклер из Ferrari, Третье место у Ландо Норриса из McLarena.

Следующий этап пройдет через неделю на этом же автодроме, но будет называться Гран-при Штирии в честь 70-летия Формулы-1.

Гран-при Австрии

Гран-при Австрии

Гран-при Австрии

Гран-при Австрии

Гран-при Австрии

Гран-при Австрии

Гран-при Австрии

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Гран-при Австрии-2019 сенсационно выиграл пилот местной команды Макс Ферстаппен.

Напомним, что итальянская команда Формулы-1 Ferrari объявила о подписании соглашения с испанским гонщиком McLaren Карлосом Сайнсом, который в сезоне 2021 года заменит четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.