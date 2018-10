Формула-1: Феттель устроил столкновение на Гран-при Японии

В воскресенье, 7 октября, состоялся 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Японский Гран-при на автодроме Судзука ознаменовался столкновением пилота Ferrari Себастьяна Феттеля.

На 8-м круге немец атаковал Ферстаппена из Red Bull в борьбе за третью позицию, гонщики столкнулись. Макс остался третьим, а Феттель после разворота оказался предпоследним. Стюарды оставили инцидент без последствий.

