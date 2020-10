Феттель сломал автодром во время Гран-при Португалии. Видео

Пилот Ferrari Себастьян Феттель сломал участок дренажной системы на автодроме "Алгарве" где в этот уикенд проходит 12-й этап чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1.

Во время третьей свободной практики немец в 14-м повороте проехал по люку, после чего металлическую конструкцию вырвало из автодрома и разбросало по трассе. Организаторам не хватило двух часов на ремонт, из-за чего квалификацию пришлось на полчаса отложить.

