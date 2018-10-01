Феттель проигнорировал Путина на Гран-при Сочи: спортивные итоги 1 октября

Один из лучших автогонщиков мира Себастьян Феттель показал отношение к президенту России Владимиру Путину, а Александр Усик рассказал, куда потратил гонорар от боя с Муратом Гассиевым. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 1 октября.
Кроме того, киевское "Динамо" добыло победу в скандальном матче Премьер-лиги. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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