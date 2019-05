Ferrari грандиозно опозорились на Гран-при Монако

Пилот Ferrari Шарль Леклер не смог выйти из третьего сегмента квалификации чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на домашнем для него Гран-при Монако.

Капитанский мостик итальянской команды посчитал, что для прохода дальше будет достаточно одного быстрого круга и не выпустил гонщика тогда, когда конкуренты начали показывать лучшие времена.

Q1 CLASSIFICATION: Vettel seizes P1 at the death, and bumps team mate Leclerc down to P16 and out of qualifying#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/NXu78jhDQY — Formula 1 (@F1) 25 мая 2019 г.

В итоге перед домашними трибунами Леклер уйдет в гонку лишь 16-м.

Charles Leclerc was very unhappy that he is out of Q1 Monaco GP qualifying :(



Bad strategy call from Ferrari. Leclerc starts P16 in his home GP.



Credit: BuschJP#F1 #Charles16 #MonacoGP pic.twitter.com/6vLzIS2GDP — Charles Leclerc #16 (@LeclercNews16) 25 мая 2019 г.

В сети моментально отреагировали на такой позор "конюшни", начав размещать фотожабы.

Напомним, что гонка состоится в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 мая.

