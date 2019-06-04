О Шумахере сделали оптимистичное заявление

Бывший генеральный промоутер и управляющий директор Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал о состоянии семикратного чемпиона гоночной серии Михаэля Шумахера.

"Пока Шумахер не с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы", - приводит Mirror слова Берни со ссылкой на трейлер фильма Schumacher.

Выход фильма запланирован на 5 декабря 2019 года в Германии и Австрии. Съемки проходили при поддержке жены Шумахера Коринны и членов семьи. В картине будет рассказано о жизни и карьере гонщика, а также о его падении во время катания на горных лыжах, которое привело к травме головы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаэль Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывает серьезные проблемы с памятью и речью и находится в инвалидной коляске.

Недавно появились не подтвержденные данные, что Михаэля видели на популярном курорте.

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