Двукратный чемпион мира объявил о возвращении в Формулу-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо объявил о своем возвращении в команду Renault со следующего сезона. Он станет напарником Эстебана Окона и заменит Даниэля Риккардо, который подписал контракт с Mclaren.

"Я с огромной гордостью и эмоциями возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в самом начале карьеры. Я поделюсь своим опытом в автогонках со всеми, включая инженеров, механиков и партнеров по команде. У Renault есть амбиции и возможности вернуться на подиум, как и у меня", – цитирует слова Алонсо издание BBC.

Напомним, что испанский гонщик выступал за Renault в 2003-2006 и 2008-2009 годах. В составе команды он завоевал два титула чемпиона мира подряд – в 2005 и 2006 годах. Последнюю гонку в Формуле-1 Алонсо провел в 2018 году.

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