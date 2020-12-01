Чемпион Формулы-1 Хэмилтон заразился коронавирусом и рассказал о своем состоянии

Чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом.

Как сообщил британский пилот у себя в Twitter, у него легкие симптомы.

"К сожалению, после трех отрицательных тестов на прошлой неделе вчера я почувствовал лёгкие симптомы болезни и запросил ещё один анализ. Результат оказался положительным. Поэтому я немедленно ушел на самоизоляцию на 10 дней", – написал Льюис в Twitter.

Льюис Хэмилтон заболел Twitter Льюиса Хэмилтона

Пресс-служба Mercedes заявила, что Льюис изолируется в соответствии с протоколами COVID-19 и не сможет принять участие в предстоящем Гран-при Сахира (4-6 декабря).

Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира Twitter Formula-1

Напомним, в этом сезоне британец одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в "Королевских гонках", повторив "вечный рекорд" Михаэля Шумахера. Кроме того, Хэмилтон побил достижение легендарного немца по количеству побед в Ф-1.