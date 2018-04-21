Баррикелло попытался прорваться к парализованному Шумахеру

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло, выступавший вместе с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером в составе Ferrari, сообщил, что пытался навестить бывшего партнёра по команде, но не получил соответствующего разрешения.

"Я пытался найти способ, чтобы навестить его. Но первый раз мне сказали, что это не принесёт пользы никому из нас. Вместе с тем я считаю, что информация о нём должна как-то подаваться", — приводит слова бразильца Globo.

В конце 2013 года Михаэль Шумахер, отдыхая на горнолыжном курорте, получил тяжёлую травму головного мозга. С тех пор информация о состоянии здоровья немца поступает крайне редко.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Шумахер подключен к аппарату искусственного дыхания. Он находится под присмотром врачей, однако сильно потерял в весе.