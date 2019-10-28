Главная Новости
28 октября • обновлено в 23:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

380 млн евро: "Ювентус" готовит трансфер чемпиона мира

639 Читать материал на украинском

Чемпион Италии туринский "Ювентус" готов решиться на невероятные финансовые вложения ради трансфера восходящей звезды мирового футбола Кильяна Мбаппе.

"Старая сеньора", по данным издания Tuttosport, готова серьезно раскошелиться, дабы заполучить 20-летнего французского фоварда "Пари Сен-Жермен". В частности, речь идет о переходе победителя ЧМ-2018 за 180 миллионов евро.

Новости
Секс-скандал с Роналду: появились неопровержимые доказательства в изнасиловании

Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

Сообщается, что в общей сложности "Ювентус" готов потратить на молодого француза 380 миллионов евро, включая сам трансфер и зарплату игрока. Одним из факторов в пользу возможного перехода называется выступления за итальянский клуб Криштиану Роналду, кумиром которого Мбаппе является с детства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду сделал неожиданное признание о карьере в "Ювентусе", намекнув на нежелание играть в чемпионате Италии.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Персоны
Криштиану Роналду Килиан Мбаппе
Теги
ФК Ювентус ПСЖ
Источник
Источник: "Спорт-Экспресс"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel