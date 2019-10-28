380 млн евро: "Ювентус" готовит трансфер чемпиона мира

Чемпион Италии туринский "Ювентус" готов решиться на невероятные финансовые вложения ради трансфера восходящей звезды мирового футбола Кильяна Мбаппе.

"Старая сеньора", по данным издания Tuttosport, готова серьезно раскошелиться, дабы заполучить 20-летнего французского фоварда "Пари Сен-Жермен". В частности, речь идет о переходе победителя ЧМ-2018 за 180 миллионов евро.

Кильян Мбаппе

Сообщается, что в общей сложности "Ювентус" готов потратить на молодого француза 380 миллионов евро, включая сам трансфер и зарплату игрока. Одним из факторов в пользу возможного перехода называется выступления за итальянский клуб Криштиану Роналду, кумиром которого Мбаппе является с детства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду сделал неожиданное признание о карьере в "Ювентусе", намекнув на нежелание играть в чемпионате Италии.

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