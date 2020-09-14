18-летний украинец выиграл гонку Формулы-4 во Франции

18-летний украинец Иван Пеклин стал победителем одной из гонок Формулы-4 на втором этапе соревнований во французском Манью-Кур.

Как сообщается на официальном сайте FFSA Academy, которая занимается поиском талантливых гонщиков для команды Renault из Формулы-1, наш соотечественник занял первое место во втором заезде, обогнав француза Лориса Кабиру. В двух других гонках Пеклин оказался 9-м и 11-м.

По итогам двух этапов Формулы-4 украинец находится на шестом месте в общем зачете. На его счету 41 очко. Японец Рен Сато лидирует в списке гонщиков с 97 набранными баллами. Всего в рамках соревнования будет проведено семь этапов.

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