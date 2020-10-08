Звезды сборной Франции восхитились Шевченко после матча с Украиной

Михаил Морозов Футбол 16:23, 8.10.2020

Звездные нападающие сборной Франции Килиан Мбаппе и Оливье Жиру сфотографировались с главным тренером нашей команды Андреем Шевченко и засыпали его комплиментами после товарищеского матча.

Мбаппе, который является самым дорогим футболистом мира, опубликовал у себя в Instagram снимок с украинцем, подписав его словами: "С большим уважением к настоящей легенде".

Килиан Мбаппе сфотографировался с Шевченко
Instagram Килиана Мбаппе

Жиру, который сделал дубль в ворота нашей сборной и превзошел достижение великого Мишеля Платини, признался, что Шевченко был одним из его идолов в подростковом возрасте.

"Шевченко был одним из моих самых любимых игроков в подростковом возрасте, а может и самым любимым. Я поздоровался с ним после матча. Я попросил его подписать мою футболку, поскольку я являюсь его большим фанатом. Для меня это многое значит", – рассказал Жиру.

Жиру рассказал, как восхищался Шевченко в детстве
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Жиру сфотографировался с Шевченко
Facebook Goal

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина пропустила семь голов в товарищеском поединке против Франции и потерпела крупнейшее поражения в истории сборной. После игры Шевченко и Дидье Дешам поделились своим мнением об увиденном.

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