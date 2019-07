Звезды лондонского "Арсенала" подверглись вооруженному нападению: видео

Защитник английского "Арсенал" Сеад Колашинац спас своего партнера по команде Месута Озила от вооруженных грабителей, напавших на автомобиль немецкого полузащитника клуба.

Видео инциндента, произошедшего в Лондоне опубликовал на своей странице в Твиттер один из свидетелей нападения.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw