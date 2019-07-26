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Звезды лондонского "Арсенала" подверглись вооруженному нападению: видео

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Защитник английского "Арсенал" Сеад Колашинац спас своего партнера по команде Месута Озила от вооруженных грабителей, напавших на автомобиль немецкого полузащитника клуба.

Видео инциндента, произошедшего в Лондоне опубликовал на своей странице в Твиттер один из свидетелей нападения.

На записе видно, как один из нападавших пытается ударить сидящего на переднем сиденье Озила, а другой выбегает из-за авто. Атаку обоих нарушителей спокойствия смело отбивает Колашинац.

По информации The Sun, группа неизвестных на скутерах преследовала автомобиль Озила, после чего набросилась на футболистов, находившихся в машине.

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Прибывшая по вызову полиция арестовала преступников и выяснила, что они хотели ограбить футболистов.

Футболисты не пострадали и отделались легким стрессом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в испанской столице жертвами ограбления стали главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и полузащитник клуба Иско.

"В то время как злоумышленники пробрались в дома, ни близких, ни спортсменов дома не было. В "Реале" попросили не делать эту тему публичной, и пообещали усилить безопасность тренера и футболиста", - сообщает El Chiringuito TV.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Арсенал Лондон
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