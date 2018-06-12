Звезду сборной Бразилии довели до слез перед ЧМ-2018

Звезда сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар расплакался в эфире телешоу Caldeirão do Huck на бразильском канале Globo TV.
Футболист стал героем одной из передач, во время которой побывал в точной копии дома, где он вырос.
Особое внимание команда передачи уделила деталям интерьера и расстановки предметов в комнате Неймара, где прошло его детство. Войдя в нее, футболист не смог сдержать эмоций.
😭😭😭 @neymarjr - e toda a população brasileira - choram ao rever casa da infância no #VisitandooPassado. Veja onde tudo começou na vida do craque ➡️ https://t.co/BrkS0EIgGr #NeymarNoCaldeirão #Caldeirão pic.twitter.com/SReQMYfoKq— Caldeirão do Huck (@caldeiraodohuck) 9 червня 2018 р.
После в комнату по очереди вошли мама Надин и сестра Рафаэлла, которые помогали воссоздавать интерьер. Потом к семейству присоединился отец – Неймар-старший, а следом девушка и близкие друзья футболиста.
Кадры из телешоу
Sports.ru
Кадры из телешоу
Sports.ru
Съемки шоу проходили в Бразилии, когда Неймар восстанавливался от травмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, за Неймара снова могут заплатить астрономическую сумму.