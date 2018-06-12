Звезду сборной Бразилии довели до слез перед ЧМ-2018

Звезда сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар расплакался в эфире телешоу Caldeirão do Huck на бразильском канале Globo TV.

Футболист стал героем одной из передач, во время которой побывал в точной копии дома, где он вырос.

Особое внимание команда передачи уделила деталям интерьера и расстановки предметов в комнате Неймара, где прошло его детство. Войдя в нее, футболист не смог сдержать эмоций.

После в комнату по очереди вошли мама Надин и сестра Рафаэлла, которые помогали воссоздавать интерьер. Потом к семейству присоединился отец – Неймар-старший, а следом девушка и близкие друзья футболиста.

Кадры из телешоу Sports.ru

Кадры из телешоу Sports.ru

Съемки шоу проходили в Бразилии, когда Неймар восстанавливался от травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за Неймара снова могут заплатить астрономическую сумму.