Звезду "Барселоны" обвинили в мошенничестве ради перехода в "Ювентус"

Звездного футболиста "Барселоны" Луиса Суареса обвинили в мошенничестве на экзамене по итальянскому языку, после сдачи которого игрок должен был перейти в "Ювентус".

Как сообщает издание The Sun, уругвайский нападающий имел право подать заявку на получение паспорта, поскольку у его жены Софии Бальби есть предки из Италии, но для начала ему нужно было сдать тест на знание языка. Суаресу удалось это сделать, но позже в СМИ появилась информация о том, что он знал все ответы и просто их заучил. Пока неизвестно, какое наказание ждет футболиста, если его вина будет доказана.

Отметим, что ранее "Ювентус" отказался от трансфера Суареса, поскольку не успел бы заявить игрока на сезон до того, как его паспорт был бы готов. Теперь главным претендентом на уругвайца является мадридский "Атлетико".

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