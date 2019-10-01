Звезду "Атлетико" ограбили во время его приезда в Москву на матч ЛЧ

В Испании неизвестные ограбили дом футболиста "Атлетико" (Мадрид) Томаса Парти. В это время игрок находился в Москве, где его команда готовится к матчу Лиги чемпионов с "Локомотивом".

Томас Парти

Инцидент случился накануне в Боадилье-дель-Монте, пригороде Мадрида. Отмечается, что во время взлома в помещении находилась домработница. Грабители ей угрожали и в итоге вынесли деньги и другие ценности из дома.

Стоит добавить, что ранее жертвами воров в Испании становился ряд известных футболистов, среди которых Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Альваро Мората, Габриэл Паулиста, Лукас Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Иско, Рафаэль Варан, Вильям Карвальо и Каземиро, а также главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Напомним: во вторник 1 октября, в группе D Лиги чемпионов "Атлетико" (Мадрид) сыграет с "Локомотивом".

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