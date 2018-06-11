УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

25 миллионов?! Криштиану Роналду окончательно отшил "Реал"

2.5тЧитать новость на украинском

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду отверг предложение "сливочных" по новому контракту.

По информации El Mundo Deportivo, футболист уже рассмотрел предложение клуба и передал отказ через своего агента Жорже Мендеша.

Новости
Стало известно, сколько получит "Реал" за Криштиану Роналду

Напомним, мадридский клуб предложил Роналду 25 млн евро в год. Плюс к этой сумме "галактикос" предусмотрели бонусы для своей звезды за выигранные трофеи, победу в ЛЧ, выигранный "Золотой мяч" и другие достижения. КриРо, в свою очередь, хочет получать не меньше, чем Месси и Неймар в своих клубах. Авторитетные португальские издания сообщают, что пока в офис испанской команды не поступало конкретных предложений по трансферу португальца. Сейчас Роналду со сборной готовится к ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед отъездом на ЧМ португалец сообщил партнерам по команде неприятную новость.

Персона
Криштиану Роналду
Объекты
Реал Мадридсборная Португалии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги