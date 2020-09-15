Звездный футболист установил рекорд Кубка Германии, забив гол за три секунды

Звездный футболист дортмундской "Боруссии" Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии в матче 1/32 финала турнира против "Дуйсбурга".

Как сообщается на официальной странице соревнования в Twitter, полузащитник отличился голом всего через три секунды после выхода на замену. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Антони Модесту, которому удалось забить за "Хоффенхайм" спустя 12 секунд после появления на поле в 2014 году.

"Боруссия" в выездном матче разгромила "Дуйсбург" со счетом 5:0 и вышла в следующий раунд Кубка Германии. Отметим, что один из голов в поединке записал на свой счет англичанин Джуд Беллингем. Он стал самым молодым автором забитого мяча в 110-летней истории команды в возрасте 17 лет и 77 дней. Ранее это достижение принадлежало турку Нури Шахину, который впервые отличился голом за "Боруссию" в 17 лет и 82 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер пробрался на трибуны и напал на болельщика после матча Кубка Германии против дрезденского "Динамо".

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