Звездный футболист "Ливерпуля" спас бездомного от хулиганов

Звездный нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах вступился за бездомного, к которому пристали уличные хулиганы на одной из заправок города.

Как сообщает издание The Sun, Дэвид Крейг, которому помог египетский футболист, рассказал, что Салах не только отогнал от него местную шпану, но и подарил ему 100 фунтов стерлингов.

"Меня оскорбляли и спрашивали, почему я попрошайничаю, почему не найду себе работу. Он услышал, что мне говорили эти люди, повернулся к ним и сказал: "В такой ситуации можете оказаться и вы через несколько лет". Я понял, что это не плод моего воображения только тогда, когда Салах вручил мне 100 фунтов стерлингов. Мохаммед – настоящий герой в моих глазах. Я очень хочу его как-то отблагодарить", – описал ситуацию Крейг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшем туре английской Премьер-лиги египтянин сделал дубль, но "Ливерпуль" разгромно проиграл поединок, пропустив семь голов и повторив полувековой антирекорд клуба.