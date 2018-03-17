Звездный форвард "Динамо" переходит в "Шахтер" - СМИ

Бразильский нападающий "Динамо" Жуниор Мораес с большой вероятностью покинет киевский клуб и перейдет "Шахтер". Контракт 30-летнего форварда с вице-чемпионом Украины заканчивается этим летом.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на свои источники, вопрос подписания соглашения с "горняками" в статусе свободного агента решен на 90 процентов.

Напомним, что Мораес перешел в "Динамо" в 2015 году. В феврале 2017-го Жуниор был отдан на полгода в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где провел три поединка, не забив ни одного гола.

В декабре 2016 года бразилец заявил, что готов рассмотреть возможность своего перехода в стан донецкого "Шахтера".