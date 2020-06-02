Звездный экс-легионер "Днепра" опубликовал фото с флагом Украины

Бывший нападающий "Днепра" бразилец Матеус опубликовал у себя в Instagram фотографию в футболке с флагом Украины.

Сейчас 37-летний футболист выступает за китайский "Шицзячжуан Эвер Брайт". Он переехал в Поднебесную в 2016 году. За это время он принял участие в 90 матчах за клуб и забил 49 голов.

Матеус в финале Лиги Европы против "Севильи"

Матеус @matheus_10_99

Напомним, что Матеус защищал цвета "Днепра" на протяжении пяти лет, придя в украинский клуб из португальской "Браги". На его счету 154 поединка, 48 голов и 30 результативных передач. Вместе с командой он выходил в финал Лиги Европы в сезоне 2014/15, где "Днепр" в драматичном стиле проиграл "Севилье" со счетом 2:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский тренер сделал тату с флагом и гербом Украины от любви к нашей стране.