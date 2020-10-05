Момент наивысшего футбольного счастья дважды пережили болельщики "Динамо"

О перипетиях первого мюнхенского матча за Суперкубок Европы между "Баварией" и "Динамо" OBOZREVATEL рассказывал в первой части этого материала. Слаломный проход будущего обладателя "Золотого мяча" Олега Блохина на 67-й минуте принес динамовцам победу – 1:0.

Что повторный матч этих соперников готовит? Где будет зимовать Суперкубок – этот 15-килограммовый приз? Эти вопросы почти месяц после первой встречи волновали киевских и мюнхенских болельщиков. Они считали дни до даты 6 октября.

Но вначале о том, что происходило накануне матча.

Четвертого октября в киевский совет "Динамо" поступила телеграмма из Мюнхена. Ее содержание напоминало заказ блюд в ресторане: "Прибываем в воскресенье 5 октября в 18:10. Просим организовать тренировку в 19:00. Ужин – в 20:30. Борщ, бифштекс, салат из свежих овощей, жирная картошка и свежие фрукты. Президент футбольного клуба "Бавария" Вильгельм Найдек".

Пятого октября ровно в 18.10 самолет "Аэрофлота" "Ту-134" доставил "Баварию" в аэропорт Борисполя. Плененная журналистами команда отбивалась от сыпавшихся со всех сторон вопросов. Немцы из аэропорта отправились на стадион на тренировку. И были удивлены при виде сидевших на трибунах нескольких тысяч болельщиков.

В понедельник – игра. Крамер в день матча дал своим парням несколько свободных часов. Одни с городом знакомились, сувениры приобретали, другие в гостиничном номере отдыхали и готовились к матчу.

К слову, вместе с игроками "Баварии" приземлился в Борисполе и Суперкубок УЕФА, который 4 сентября красовался в Мюнхене во время первого матча между "Баварией" и "Динамо". Что же он собой представлял? Внушительная метровая и почти пудовая (15 килограммов) чаша. Вся в золоте и серебре. Обошлась в 20 тысяч долларов. Сумма по тем временам не хилая. Оплатил ее изготовление то ли амстердамский клуб, то ли какой-то голландский меценат.

Идея розыгрыша Суперкубка принадлежала президенту амстердамского "Аякса" Ялану ван Прагу. Цель – в двух матчах победителей Кубка чемпионов и Кубка кубков определить лучшую команду Европы. Верховодивший в начале 1970-х на континенте "Аякс" в 1973-м дважды обыграл шотландский "Рейнджерс".

Прилетел из Рима в Киев и президент УЕФА Артемио Франки, который также присутствовал и на первой игре в Мюнхене. Журналистам в аэропорту Борисполя функционер признался: "Я собирался вручить от УЕФА игрокам обеих команд дипломы и медали. Увы, чемодан, в котором находились награды, затерялся где-то в пути".

Матч в Киеве, в котором решалась судьба трофея, вызвал огромный интерес. Посмотреть игру "живьем" поступило 650 тысяч заявок, 250 тысяч только из Киева, 395 – из разных городов, еще пять тысяч – из-за границы. Предстояло из этого количества отобрать сто тысяч советских и зарубежных граждан и столько же ртов накормить и напоить.

Попавшие на трибуны счастливчики выказали неуемную жажду и необычайный аппетит не только к зрелищу. Опубликованные в киевской прессе данные кажутся неправдоподобными. В перерыве между таймами зрители умяли 40 тысяч бутербродов, 25 тысяч бубликов, 20 тысяч пачек печенья, 5150 плиток шоколада… Запили съеденное 3600 литрами кваса, 65 тысячами бутылок фруктовой и минеральной воды. Также впервые в Киеве выпустили значки с эмблемами играющих команд – два таких значка хранятся и у меня.

Как и в Мюнхене, в Киеве блистал Олег Блохин. На 40-й минуте №11 "Динамо" стремительно промчался вдоль кромки поля, оставив позади своего "сторожа", и как только увидел бросившегося к нему Майера, послал мяч в дальний от голкипера нижний угол – 1:0. На 53-й же минуте защитники "Баварии" сбивают с ног Блохина. До ворот метров 25. И пока Мунтян с Веремеевым решали, кому из них пробивать штрафной, к мячу подошел сам Блохин, и мяч после его удара полетел по низкой траектории в обход стенки, шмыгнув в самый уголок ворот растерявшегося Майера – 2:0. Победа!

Последние минуты матча проходили под мощнейший аккомпанемент стотысячного голосистого хора, который далеко было слышно: "Мо-лод-цы!" Это был звездный час украинского футбола, звездный час киевского "Динамо". Еще долго болельщики не покидали трибуны стадиона, благодаря игроков и их тренеров за подаренное футбольное счастье, за завоеванный Суперкубок Европы. Это был звездный вечер киевского "Динамо".

Вот что говорили после окончания матча представители "Баварии".

Диттмар Крамер, главный тренер мюнхенцев: "Киевское "Динамо" доказало, что является сегодня лучшей командой Европы". От Блохина в восторге: "Это экстра-класс. Я был бы счастлив, если бы в моей команде играл Олег Блохин. Мы бы глубоко запустили руку в карман, чтобы приобрести его".

Франц Беккенбауэр, капитан гостей: "Если бы у соперников не было Блохина, можно было на что-то рассчитывать. Однако не только левый крайний киевлян показал суперигру, все его коллеги играли великолепно. Возьму на себя смелость сказать, что киевское "Динамо" ныне – одна из сильнейших команд не только в Европе, но и в мире".

Вот в каком составе провели киевский матч динамовцы Киева: Рудаков, Коньков, Фоменко (к), Решко, Зуев, Трошкин, Мунтян, Буряк, Веремеев, Онищенко, Блохин. Также предлагаю немного статистики, свидетельствующей о бесспорном преимуществе хозяев: удары по воротам – "Динамо" (22, 12+10) : "Бавария" (12, 4+8), угловые – "Динамо" (6, 6+0) : "Бавария" (2, 0+2).

Друзья, любите футбол, играйте в футбол, и пусть он почаще дарит вам незабываемые матчи – такие, как в триумфальном 1975 году.

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