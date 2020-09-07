Звездные одноклубники Зинченко заразились коронавирусом

Два звездных одноклубника украинца Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт и Рияд Марез сдали положительные тесты на коронавирус.

"Оба игрока находятся на самоизоляции согласно карантинным правилам английской Премьер-лиги и правительства Великобритании. Болезнь у футболистов протекает в бессимптомной форме", – написано на официальном сайте английской команды.

Отметим, что в субботу, 12 сентября, "Манчестер Сити" должен был провести первый матч АПЛ 2020/21 против "Астон Виллы", однако домашний поединок подопечных Пепа Гвардиолы был перенесен из-за участия команды в решающей стадии Лиги чемпионов. Согласно правилам английского первенства, пауза между окончанием прошлого сезона и началом нового должна составлять не менее 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Чехия экстренно вызвала 22 дебютантов на матч Лиги наций против Шотландии из-за коронавируса в команде.