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4 июня • обновлено в 17:01
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Звездного футболиста "Атлетико" Диего Косту приговорили к шести месяцам тюрьмы

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Звездного нападающего "Атлетико" Диего Косту приговорили к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает издание talkSPORT, футболист также должен будет заплатить штраф в размере 543 тысячи евро после признания в том, что он не доплатил государству более миллиона евро налогов после перехода из "Атлетико" в "Челси" в 2014 году.

Диего Коста

Диего Коста

Несмотря на шестимесячный приговор, Диего Коста не будет отбывать срок в тюрьме, а воспользуется пунктом испанского законодательства, который позволяет отделаться штрафом, если длительность срока заключения не превышает два года и дело не связано с насильственными правонарушениями. За это он заплатит государству еще 36,5 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпиона мира по боксу Феликса Штурма приговорили к трем годам тюрьмы.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Диего Коста
Тег
Атлетико Мадрид
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