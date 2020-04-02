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2 апреля • обновлено в 17:31
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Звездного фуболиста заберут в армию из-за коронавируса

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Нападающий английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пытается договориться с руководством команды о прохождении военной службы в Южной Корее во время приостановки сезона.

Как сообщает издание Sky Sports, на родине футболиста армейская подготовка является обязательной для всех граждан страны без исключения. Летом 2018 года Сон привел сборную Южной Кореи к победе на Азиатских играх, в результате чего ему сократили срок военной службы с 21 месяца до четырех недель.

Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Если возобновление английской Премьер-лиги будет вновь отложено из-за пандемии коронавируса, то Сон может воспользоваться этим временем и исполнить свою обязанность. Сейчас первенство Англии приостановлено до 30 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, команды АПЛ обсуждают возможность закончить сезон 2019/20 в особом формате.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Чемпионат Англии
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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