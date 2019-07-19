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Звезда "Ювентуса" отказал Фонсеке

1.9т Читать материал на украинском

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин несмотря на заманчивые финансовые условия, решительно отказался от перехода в "Рому", которую недавно возглавил Паулу Фонсека.

Бывший наставник донецкого "Шахтера" лично пытался убедить аргентинского футболиста сменить клуб, но форвард вновь ответил отказом и заявил, что не хочет покидать Турин, несмотря на капитанскую повязку, которую ему пообещали в Риме.

Гонсало Игуаин хочет играть в "Ювентусе"

Гонсало Игуаин хочет играть в "Ювентусе"

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поругался со своим первым помощником Тиагу Леалем прямо на футбольном поле перед началом тренировочного занятия.

Тренировка была закрытой для посещения прессы, однако на занятии присутствовали журналисты клубного телеканала "Ромы", которые и стали свидетелями конфликта.

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Тема
Чемпионат Италии
Персоны
Гонсало Игуаин Паулу Фонсека
Теги
ФК Рома ФК Ювентус ФК Милан ФК Челси
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Merlo Susan
Merlo Susan
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