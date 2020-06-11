Звездного футболиста "Тоттенхэма" Деле Алли дисквалифицировали на один матч из-за поста в социальной сети, в котором он пошутил на тему коронавируса.

Как сообщает информагентство BBC, в феврале англичанин опубликовал у себя в Snapchat видео из аэропорта, на котором он сидит в маске в зале ожидания. В какой-то момент Алли направил камеру на человека азиатской внешности, а затем на бутылку с антисептиком. Еще до вылета он понял, что его действия могут вызвать недовольство в сети, поэтому удалил ролик, однако один из его друзей сохранил видео и продал через личный аккаунт.

Деле Алли

Действия Алли не были расценены как расизм, но дисквалификацию на один матч и штраф в размере 55 тысяч евро он получил.

Отметим, что полузащитник "Тоттенхэма" пропустит один из важнейших поединков своей команды в английской Премьер-лиге против "Манчестер Юнайтед", который должен состояться 19 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в первом полусреднем весе Джоша Тэйлора и его тренера Бена Дэвисона сняли с самолета из-за шутки о коронавирусе.

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