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24 марта • обновлено в 12:31
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Звезда "Шахтера" восхитился украинцами во время карантина

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Один из лидеров донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон заявил, что граждане Украины очень уважительно относятся к правилам карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса.

"Здесь люди показывают очень уважительное отношение. На улицах никого не видно. Я выхожу в магазин раз в неделю, и мне приходится стоять в очереди. Когда я выглядываю из окна своей квартиры, я никого не вижу. Такое чувство, что я смотрю фильм с Уиллом Смитом под названием "Я – легенда"", – сказал Тайсон в интервью изданию Revista Colorado.

Тайсон

Тайсон

Отметим, что в нынешнем сезоне бразилец провел за "горняков" 17 матчей в украинской Премьер-лиге, сумев отличиться девятью голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Персона
Тайсон
Теги
карантин ФК Шахтер
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Livesey David
Livesey David
Отвезите этого негра в Санжары, пусть там глаза протрёт.
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