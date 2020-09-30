Звезда сборной Украины пропустит матчи против Франции, Германии и Испании

Один из лидеров сборной Украины по футболу Александр Зинченко не примет участие в контрольном матче национальной команды против Франции и поединках Лиги наций против Германии и Испании.

Как сообщил шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько на своей странице в Facebook, такой вывод был сделан после детального медицинского обследования, которое Зинченко прошел в "Манчестер Сити". Украинец останется без футбола как минимум на три недели.

"Вчера "Манчестер Сити" провел детальное медицинское обследование, а также МРТ. Выяснилось, Александр Зинченко минимум на три недели остается за пределами футбольного поля. Травма приводящей мышцы не позволит игроку сборной Украины быть задействованным в октябрьской сессии главной команды страны. Против Франции, Германии и Испании без Зины", – написал Гресько.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября сборная Украины сыграет товарищеский матч с Францией в Париже, а 10 и 13 октября проведет домашние поединки Лиги наций против Германии и Испании.