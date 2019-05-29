Звезда сборной Украины отказал "Спартаку"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, выступающий ныне за бельгийский "Генк", принял окончательное решение отказаться от перехода в московский "Спартак".

Эту информацию, со ссылкой на достоверные источники, опубликовал российский сайт championat, отметив, что "Спартак" начал активно изучать другие варианты укрепления полузащиты.

Руслан Малиновский

Накануне Малиновский в интервью телеканалам "Футбол 1"/"Футбол 2" отметил, что пока не определился со своим будущим.

В завершившемся сезоне Руслан сыграл в 51 матче, в котором забил 16 голов и сделал столько же результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из грандов итальянской Серии А клуб "Наполи" всерьез намерен подписать контракт с игроком сборной Украины, полузащитником бельгийского "Генка" Русланом Малиновским.

По информации CalcioNapoli24, команда из Неаполя уже обратилась к руководству "Генка" по поводу цены за украинского хавбека, который провел хороший сезон и помог команде выиграть чемпионский титул.

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