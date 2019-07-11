Звезда сборной Франции Косьелни объявил бойкот в АПЛ

Французский защитник и капитан "Арсенала" Лоран Косьелни отказался отправиться со своей командой в предсезонный тур в США. Лондонский клуб выступил с официальным заявлением по этому поводу.

"Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким правилам. Мы надеемся решить этот вопрос и не будем давать дальнейшие комментарии в ближайшее время", – говорится в заявлении на сайте "канониров".

Лоран Косьелни

33-летний Косьелни защищает цвета "Арсенала" с 2010 года и за девять лет завоевал с "канонирами" три Кубка и два Суперкубка Англии. В этом году сообщалось, что основными претендентами на ветерана являются французские клубы "Лион" и "Бордо".

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С 2010-го по 2018 годы Косьелни выступал за сборную Франции, с которой добился выхода в финал домашнего чемпионата Европы-2016.

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