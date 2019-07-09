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Звезда "Реала" получил космическое предложение из Китая

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Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл получил невероятное предложение от китайского клуба, которое позволило бы ему зарабатывать вдвое больше, чем в Мадриде.

Нынешняя зарплата Бэйла в "Королевском клубе" составляет 15 млн евро в год, тогда как в Поднебесной ему были готовы платить 30 млн (или же - 1,3 млн евро в неделю). Столько же зарабатывает Криштиану Роналду в "Ювентусе".

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл

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По информации El Chiringuito, помехой к громкому переходу оказалось руководство самого "Реала". Хотя "сливочные" и стремятся избавиться от травматичного исполнителя, президент клуба Флорентино Перес оказался неудовлетворен предложением китайцев, которые хотели подписать игрока в качестве свободного агента, а "Королевский клуб" не намерен отпускать футболиста бесплатно.

Тем временем "Реал" этим летом уже потратил около 250 млн евро на существенное обновление команды, подписав Эдера Милитао, Луку Йовича, Эдена Азара и Ферлана Мэнди.

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Тема
Трансферы
Персона
Гарет Бэйл
Место
Китай
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