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Звезду "Реала" обвиняют в тяжелом преступлении

3.2тЧитать материал на украинском

Лео Д’Соуза, ывший агент французского форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, обвиняет футболиста и его друзей в попытке похищения.

Как утверждает авторитетная спортивная газета L’Equipe, 7 октября после матча ПСЖ -"Лион" на него в присутствии водителя агента напал друг футболиста. Экс-агент Бензема уже подал иск против своего бывшего подопечного.

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Что касается мотива этого преступления, то речь идет о пропаже 50 тысяч евро, которые Д’Соуза должен был привезти из Марокко для Бензема. По версии агента, эти деньги конфисковали пограничники, а футболист уверен, что их украл его агент.

Сам футболист отреагировал в Твиттере, написав: "Что с этим миром?" и добавил хештеги #Это нужно остановить #Дайтемнепередохнуть.

Ранее Бензема проходил как подозреваемый в соучастии в шантаже партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Тогда злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги с помощью видео интимного характера. Позже Бензема выиграл дело о шантаже в Кассационном суде.

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Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный в прошлом футболист сборной Англии Пол Гаскойн был задержан британской полицией - из-за сексуальных домогательств к женщине в поезде.

Персона
Карим Бензема
Объект
Реал Мадрид
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