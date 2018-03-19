Звезда мирового футбола выйдет на матч с Россией в цветах Украины: фотофакт

Звездный полузащитник сборной Франции и клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба накануне товарищеского матча со сборной России обновил прическу. На ближайшие игры футболист выйдет с волосами, окрашенными в цвета флага Украины – желтый и синий.

"Новые волосы в честь синено супер-Сайяна" - подписал футболист фото своего нового имиджа, которое он выложил в своём аккаунте в Instagram.

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Instagram Поля Погба

Instagram Поля Погба

Сборная Франции сыграет товарищеский матч с хозяевами ЧМ-2018 27 марта. До этого, 23 марта, "синим" предстоит спарринг против сборной Колумбии.

Оба матча входят в программу подготовки "синих" к предстоящему чемпионату Мира, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

Как сообщал "Обозреватель", сборная Украины в первом для себя матче 2018 года сыграет с Саудовской Аравией.