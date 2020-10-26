Звезда "Манчестер Юнайтед" ушел из сборной Франции после слов Макрона – СМИ

Александр Чеканов Футбол 11:15, 26.10.2020

Звезда английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил прекратить выступления за сборную Францию.

Причиной такого неожиданного решения 27-летнего полузащитника стали слова президента страны Эммануэля Макрона об исламистском терроризмы, пишет The Sun. По данным издания, Погба посчитал оскорбительным для себя и всех мусульман заявление французского лидера.

"Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма", – заявил Макрон. Именно эти слова якобы разозлили футболиста и вынудили его прекратить выступления за национальную сборную.

При этом ни Французская футбольная ассоциация, ни представители игрока никак не комментируют данную ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о создании европейскими топ-клубами футбольной Суперлиги с бюджетом в 6 миллиардов евро.

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