Звезда "Ливерпуля" может покинуть клуб из-за политики

Суперфорвард "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салах пригрозил покинуть клуб, если его команда подпишет контракт с израильским нападающим немецкого "Лейпцига" Мунасом Даббурой.

Мохамед Салах

Как сообщает британское издание Mirror, ситуация осложняется напряженными политическими отношениями между Египтом и Израилем. Еще во время выступления за швейцарский "Базель" Салах проявил свою позицию, отказавшись жать руки футболистам израильского "Маккаби", сделав вид, что зашнуровывает бутсы.

В тоже время, как заверяют друзья футболиста, Мохамед счастлив в "Ливерпуле" и не собирается покидать команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах летом 2018 года подписал новый пятилетний контракт.

По данным Daily Mail, Салах будет зарабатывать в неделю 200 тысяч фунтов и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Ливерпуля".