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Звезда "Ливерпуля" может покинуть клуб из-за политики

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Суперфорвард "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салах пригрозил покинуть клуб, если его команда подпишет контракт с израильским нападающим немецкого "Лейпцига" Мунасом Даббурой.

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Как сообщает британское издание Mirror, ситуация осложняется напряженными политическими отношениями между Египтом и Израилем. Еще во время выступления за швейцарский "Базель" Салах проявил свою позицию, отказавшись жать руки футболистам израильского "Маккаби", сделав вид, что зашнуровывает бутсы.

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В тоже время, как заверяют друзья футболиста, Мохамед счастлив в "Ливерпуле" и не собирается покидать команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах летом 2018 года подписал новый пятилетний контракт.

По данным Daily Mail, Салах будет зарабатывать в неделю 200 тысяч фунтов и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Ливерпуля".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Мохаммед Салах
Место
АнглияЛиверпуль
Тег
ФК Ливерпуль
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