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28 сентября • обновлено в 11:16
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Зозуля забил необычный гол в Испании - опубликовано видео

5.2т Читать материал на украинском

Украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля забил головой с 16 метров в 8-м туре второго дивизиона чемпионата Испании.

В матче Сегунды против "Лас-Пальмаса" экс-нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе и отметился на 86-й минуте при счете 0:3.

Роман откликнулся на передачу партнера с центра поля и в эффектном прыжке переиграл голкипера. На последней минуте Зозул сделал голевой пас на Акунью, но это не спасло его команду от поражения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики испанского клуба "Райо Вальекано" устроили травлю украинскому форварду Роману, который накануне подписал новый контракт с "Альбасете".

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
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