Зозуля забил необычный гол в Испании - опубликовано видео

Украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля забил головой с 16 метров в 8-м туре второго дивизиона чемпионата Испании.

В матче Сегунды против "Лас-Пальмаса" экс-нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе и отметился на 86-й минуте при счете 0:3.

Роман откликнулся на передачу партнера с центра поля и в эффектном прыжке переиграл голкипера. На последней минуте Зозул сделал голевой пас на Акунью, но это не спасло его команду от поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики испанского клуба "Райо Вальекано" устроили травлю украинскому форварду Роману, который накануне подписал новый контракт с "Альбасете".

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