Зозуля забил ювелирный мяч в Испании и спас команду от поражения. Еще один его гол отменил VAR

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля отметился великолепным ударом в матче 39-го тура Сегунды (второго дивизиона чемпионата Испании по футболу).

30-летний украинец вышел на игру против хихонского "Спортинга" в стартовом составе, и на 69-й минуте сравнял счет. Роман откликнулся на фланговую подачу и головой ювелирно переправил мяч под штангу.

На 62-й минуте нападающий также забил гол, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR. За 10 минут до конца игрового времени Роман получил желтую карточку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля отдал голевую передачу на партнера и помог своей команде уйти от поражения в домашнем матче испанской Сегунды против "Алькоркона".