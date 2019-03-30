Зозуля забил шикарный гол в чемпионате Испании: видеофакт

Украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" сыграть вничью с "Тенерифе" в матче 32-го тура второго дивизиона чемпионата Испании (2:2). Наш форвард отметился забитым мячом в первом тайме.

На 28-й минуте встречи Зозуля точно замкнул головой навес Гарсии, сравняв счет матча. К тому времени "Альбасете" уступало сопернику после гола Сусо на 7-й минуте.

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В дебюте второго тайма Бела вывел "Альбасете" вперед. Но удержать победу команда Зозули не смогла: в компенсированное время Малбашич точным ударом сравнял счет и отобрал у "Альбасете" два очка.

Роман Зозуля Albacete Balompié

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский форвард Роман Зозуля сцепился с фанатом из-за вызова в сборную получившего украинское гражданство бразильца Жуниора Мораеса.

Болельщик в комментариях к публикации группы в Facebook высмеял нападающего "Альбасете", получив жесткий ответ.

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