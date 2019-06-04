Зозуля забил роскошный гол "рыбкой"

Украинский футболист Роман Зозуля отметился великолепным голом в домашнем матче 41-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.

На 57-й минуте игры с "Малагой" 29-летний нападающий "Альбасете" откликнулся на острую передачу Альваро Техеро, замкнув ее ударом головой в прыжке - "рыбкой". Отметим, что этот мяч не спас хозяев от поражения - 1:2.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Это взятие ворот стало для Зозуля 11-м в 34 матчах в Сегунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный гол "рыбкой" забил в феврале Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка. Хавбек отметился в матче 22-го тура чемпионата Турции против "Эрзурум ББ".

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