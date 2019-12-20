Главная Новости
20 декабря • обновлено в 10:27
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Зозуля выступил с патриотичным заявлением: спортивные итоги 19 декабря

1.2т
Читать материал на украинском

Украинский футболист Роман Зозуля выступил с заявлением по скандалу в Испании, а аргентинец Франсиско Баррио выиграл бой в ММА, не нанеся ни одного удара.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 19 декабря.

Кроме того, Украину лишили золотой медали Олимпиады-2012. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Я патриот Украины, и это не преступление": Зозуля мощно выступил в Испании

Аргентинец выиграл бой в ММА за 9 секунд, не нанеся ни одного удара

Зозуля сделал официальное заявление по скандалу в Испании, вспомнив Зеленского

МОК лишил Украину олимпийского "золота"

"На Донбассе": Зозуля назвал истинную причину скандала в Испании

"Еще дети!" Путин рассмеялся, отвечая на вопрос о решении WADA

Украинский защитник "Динамо" откровенно высказался о Донбассе

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Чемпионат Испании допинговый скандал MMA
Персоны
Роман Зозуля Владимир Путин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги