Зозуля выступил с патриотичным заявлением: спортивные итоги 19 декабря

Украинский футболист Роман Зозуля выступил с заявлением по скандалу в Испании, а аргентинец Франсиско Баррио выиграл бой в ММА, не нанеся ни одного удара.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 19 декабря.

Кроме того, Украину лишили золотой медали Олимпиады-2012. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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