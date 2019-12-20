Зозуля выступил с патриотичным заявлением: спортивные итоги 19 декабря

Украинский футболист Роман Зозуля выступил с заявлением по скандалу в Испании, а аргентинец Франсиско Баррио выиграл бой в ММА, не нанеся ни одного удара.
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Кроме того, Украину лишили золотой медали Олимпиады-2012. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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