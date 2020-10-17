Зозуля в Испании забил дебютный гол в сезоне и был сразу заменен. Видео

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля забил первый гол в сезоне в чемпионате Испании по футболу.

30-летний украинец вышел в стартовом составе в матче в матче 6-го тура Сегунды (второй по силе дивизион страны) против "Сабадельи" и на 62-й минуте четко реализовал пенальти. Через 3 минуты футболиста заменили.

"Альбасете" – "Сабадель" 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 34 Арройо, 2:0 – 52 Пенья, 3:0 – 62, пенальти Зозуля.

Альбасете – Надаль, Арройо, Кецоевич, Кабальо, Горосито (Boyomo, 79), Диаманка, Паскуаль (Азамум, 53), Альваро (Дель Посо, 79), Пенья, Фустер (Нуньес, 65), Зозуля (Ортуньо, 65).

Сабадель – Mackay, Querol (Рубио, 57), Кок, Фернандес (Heber Pena, 57), Rey (Эрнандес, 57), Стоичков (Гурусета, 68), Грего Сьерра, Виктор Гарсия (Эрнандес, 57), Мартинес, Adri, Иосу Оскоиди.

Предупреждения: Паскуаль (51), Кок (61).

Как сообщал OBOZREVATEL, Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии", и это не понравилось болельщикам команды.

Напомним, что в минувшем сезоне украинский нападающий также выступал за "Альбасете", но команде пока не удалось договориться о продлении контракта с самым ценным игроком клуба.