Зозуля уничтожает головой: топ-события украинцев в Европе

Пока команды УПЛ отдыхали в прошлый уик-энд из-за выборов президента Украины, украинские легионеры успели и проголосовать (надеемся), и провести насыщенные матчи в туре своих чемпионатов.

В этот раз немногим удалось отметиться результативными действиями, хотя команды наших ребят в основном побеждали. А кто-то уже совсем близок к "10-ке за сезон". OBOZREVATEL в своей традиционной рубрике рассматривает зарубежные чемпионаты на предмет подвигов украинского "легиона".

Зозуля после паузы снова забивает, и снова головой

В нынешнем сезоне украинец стал одним из лучших атакеров "Альбасете" в Сегунде, но до последнего уик-энда не забивал с начала марта. Болельщики "Альба" уже заждались голов, и украинец наконец-то исправился.

Хотя "Альбасете" и не сумел обыграть "Тенерифе" (2:2), но гол Романа стал одной из изюминок матча. Форвард в своем лучшем стиле снова отлично пробил головой, красиво замкнув дальний пас слева.

Таким образом у Зозули уже 8-й гол в сезоне, и Роман совсем близок к оформлению 10-ки (сейчас он второй бомбардир команды). "Альбасете" же остается на 3 месте Сегунды, отставая от второй позиции всего на 1 балл. Для Зозули же матч с "Тенерифе" принес не только забитый мяч, но и слухи о конкретном интересе клуба Примеры - "Хетафе", который сейчас идет 4-м в чемпионате.

Густаво забивал, Селезнев только "кусал"

Куда большая драма для украинских болельщиков развернулась в другом матче тура - "Малага" - "Спортинг". Поединок с двумя удалениями (по одному на каждую команду) завершился ничьей, где за "Малагу" единственный гол забил аргентинец украинского происхождения Густав Бланко-Лещук.

Вместе с Бланко-Лещуком в старте "Анчоусов" вышел и "многострадальный" для болельщиков "Малаги" Евгений Селезнев, который с момента перехода в январе еще не забивал (чем вызывает массу критики). Но именно удар Селезнева на последних минутах мог принести "Малаге" победу - Евгений отлично пробил головой почти в угол. Однако вратарь соперника чудом отбил мяч прямо на линии. Селезневу же опять остается только "кусать локти".

Малиновский с размахом начал гонку за чемпионство

В Бельгии стартовал второй этап чемпионата - плей-офф, и "Генк" Руслана Малиновского начал его с размахом. Команда украинца в одни ворота разбила одного из главных конкурентов - "Андерлехт" (3:0).

Сам Малиновский хоть и не смог отличиться даже результативной передачей, но провел на поле весь матч и во втором тайме имел отличный момент. Но его мощный удар отразил вратарь.

Таким образом "Генк" продолжает лидировать в чемпионате (очки команд с первого этапа сохранились, но были поделены вдвое), опережая "Брюгге" на 4 балла.

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