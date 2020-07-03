Зозуля сделал ассист и помог "Альбасете" уйти от поражения в матче чемпионата Испании

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля отдал голевую передачу на партнера и помог своей команде уйти от поражения в домашнем матче испанской Сегунды против "Алькоркона".

Гости открыли счет на старте поединка и долгое время вели в счете, но на 57-й минуте "Альбасете" удалось отыграться. Голкипер выбил мяч на Зозулю, который, выиграв верховую борьбу, вывел партнера по команде один на один. Клуб украинца имел отличную возможность вырвать победу, но ею не воспользовался. Мог отличиться и наш соотечественник, но его удар головой отразил вратарь.

Ничья со счетом 1:1 позволила "Альбасете" увеличить отрыв от зоны вылета до трех очков. До окончания чемпионата командам осталось провести пять туров.

Отметим, что Зозуля стал лучшим игроком матча наряду с нападающим "Алькоркона", который забил гол своей команды. Издание SofaScore поставило им обоим оценку 7,4.

Зозуля был признан лучшим игроком матча наряду с нападающим "Алькоркона" www.sofascore.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин провел великолепный матч в Испании, став лучшим в команде.