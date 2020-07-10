Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля принял участие в стычке после домашнего матча 39-го тура испанской Сегунды против хихонского "Спортинга".

Во время игры наш соотечественник столкнулся с защитником соперников Франсиско Молинеро, в результате чего игрок гостей не смог продолжить поединок и был заменен. После финального свистка Молинеро подошел к Зозуле, чтобы выяснить отношения, но нарвался на жесткий отпор от украинца. Наш нападающий схватил соперника за лицо, сняв с него маску. Игроки обеих команд успели вмешаться в конфликт и предотвратить его дальнейшее развитие.

Роман Зозуля принял участие в потасовке после матча чемпионата Испании Трибуна

Роман Зозуля принял участие в потасовке после матча чемпионата Испании Трибуна

Роман Зозуля принял участие в потасовке после матча чемпионата Испании Трибуна

Напомним, что поединок между "Альбасете" и "Спортингом" закончился вничью 1:1. Команда Зозули ведет отчаянную борьбу за выживание и опережает "Луго", который находится в зоне вылета, на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче против "Спортинга" Зозуля забил ювелирный гол и спас команду от поражения.