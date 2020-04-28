Зозуля помог украинским военным в борьбе с коронавирусом

Михаил Морозов Футбол 17:54, 28.04.2020 Обновлено: 18:05, 28.04.2020

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля помог Вооруженным силам Украины, закупив тесты на коронавирус и защитные маски, которые вскоре окажутся в распоряжении ВСУ.

"Тесты на коронавирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ", – подписана публикация, репост которой сделал украинский футболист.

Роман Зозуля
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Напомним, что ранее Зозуля купил специальную шарнирно-сочлененную кровать для городской больницы Альбасете, но его благородный поступок не был по достоинству оценен испанскими болельщиками, которые продолжают называть его нацистом.

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