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28 апреля • обновлено в 18:39
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Зозуля помог украинским военным в борьбе с коронавирусом

1.1т
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Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля помог Вооруженным силам Украины, закупив тесты на коронавирус и защитные маски, которые вскоре окажутся в распоряжении ВСУ.

"Тесты на коронавирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ", – подписана публикация, репост которой сделал украинский футболист.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Спорт bigmir)net

Напомним, что ранее Зозуля купил специальную шарнирно-сочлененную кровать для городской больницы Альбасете, но его благородный поступок не был по достоинству оценен испанскими болельщиками, которые продолжают называть его нацистом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Роман Зозуля
Тег
Вооруженные силы Украины
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злой укр
злой укр
скоро и из этой команды нацика попрут в шею!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Мало ему скандалов, что фашистам помогает.
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    Подтвержденные случаи: 9410.

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